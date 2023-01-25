Как предпринимателям сэкономить на мобильной связи

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Время от времени возникают ситуации, когда той или иной компании приходится задуматься, на чем бы сэкономить. Пересматривая свой бюджет, порой кто-то отказывается от штата сотрудников, другие переезжают в офисы, занимающие меньшую площадь, либо переводят людей на удаленку, чтобы сэкономить на аренде. Некоторые ищут менее радикальные пути для сбережения средств. Например, переходят на электронные чеки вместо бумажных или оптимизируют расходы на мобильную связь. Исходят из своих потребностей: в мастерской необходимо общение с клиентами, а в кафе - с поставщиками продуктов, поэтому и связь им нужна разная. Менеджер по продажам часто общается по телефону, и ему нужно больше минут на звонки, а специалист по SMM проводит больше времени в соцсетях. Водителю, который постоянно в разъездах, всегда нужен интернет под рукой для навигатора. Бухгалтеру нужны и минуты, и ГБ, но в меньшем количестве чем остальным. Оплачивая каждому из сотрудников отдельный тарифный план, тратится больше денег. Но возможность сократить эти расходы есть.

Операторы достаточно гибко применяют различные способы, чтобы поддержать и сохранить своих клиентов: пакетные предложения, подписки, переносы неиспользованного трафика и другие. В МТС посчитали, что подходы, которые работают для физлиц, можно использовать и для корпоративных клиентов, впрочем совсем небольших, например, для владельцев мини-отелей и гостевых домов, парикмахерских, фотостудий, студий флористики, кондитерских и прочих. Суть - совместное использование одного пакета. То есть, не нужно оплачивать для каждого сотрудника отдельный тарифный план, а можно всем вместе пользоваться одним общим и оплачивать одну абонентскую плату.

Новые тарифы «МТС Команда» и «МТС Команда +», которые отличаются объемами, помогут сократить расходы на связь до 15%. В год можно сэкономить платеж за один месяц как минимум. При этом, что немаловажно, в пакет заложен безлимитный трафик на соцсети, видео, мессенджеры и навигацию, которые зачастую и «съедают» большую часть трафика.

Директор сам управляет лимитами услуг своих сотрудников, добавляя одним больше минут, другим увеличивая объем интернета, в зависимости от их задач. Главное всем остаться в общем выбранном лимите. Кстати, директор, на свое усмотрение, может предложить работникам пользоваться командным тарифом вместе с личным. То есть, сначала пользоваться трафиком, выделенным работодателем, а когда он закончился – своим. В любом случае, у предприятия есть возможность проверить на практике, что выгоднее, прежде, чем окончательно определиться с выбором.