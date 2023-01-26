Овчинский: Стажировку для студентов проведут 55 предприятий ОЭЗ «Технополис Москва»

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский

В столице продолжает действовать проект «Техностажировка», в котором могут участвовать студенты. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в нем объединились уже 55 инновационных компаний, расположенных на площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

«Проект помогает компаниям-резидентам найти талантливых и амбициозных молодых сотрудников, а московским студентам и начинающим специалистам получить первый профессиональный опыт в перспективной компании, - отметил глава ведомства. - За 2022 год стажировки по различным высокотехнологичным специальностям на предприятиях ОЭЗ «Технополис Москва» прошли более 300 студентов вузов и колледжей».

По его словам, молодежь чаще всего приходит на стажировку на зеленоградские площадки компании НИИМЭ, «Микрон», «Элвис», «Биокад».

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев пояснил, что сегодня между ОЭЗ и компаниями-резидентами действует более 30 соглашений с ведущими столичными вузами и колледжами об организации студенческих практик и стажировок. В их числе, например, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Московский физико-технический институт, Московский энергетический институт, МГУ имени М. В. Ломоносова, МИРЭА - Российский технологический университет, Московский институт электронной техники и другие.

«Список вузов постоянно пополняется, - уточнил Дегтев. - Количество желающих попробовать свои силы на производстве становится все больше».

Кроме того, для создания кадрового резерва профессий будущего в ОЭЗ проводятся профориентационные экскурсии в рамках проекта «Технотуризм». В них участвуют ученики школ и студенты. В 2022 году молодежь побывала на таких мероприятиях более 20 раз.

В ОЭЗ развитию человеческого капитала посвящён ещё один проект – «ТехноРабота». Он рассчитан на крепких профессионалов. Именно таких сотрудников высокой квалификации ищут с помощью проекта компании столичной ОЭЗ. Для соискателей у них в среднем представлены около 250 актуальных вакансий.