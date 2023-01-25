Гололедица и до -2 градусов ожидаются в Москве 25 января 2023 года

В ночь на четверг в столице подморозит до -4 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в среду, 25 января, прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах местами сохранится гололедица. Днем температура воздуха опустится до -2…0 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, что гораздо выше нормы климата. В городе будет дуть юго-западный ветре со скоростью 4-9 метров в секунду, к вечеру порывы усилятся до 4-9 метров в секунду.

В ночь на четверг воздух в столице остынет до -4…-2 градусов. Днем столбики термометров покажут -1…-4 градуса. Временами возможны небольшие осадки в виде снега, местами образуется гололед. Ожидается облачная погода, но иногда в городе будет выглядывать солнце.

Ранее KP.RU писал, что научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о резком падении атмосферного давления в Москве 30 января. Столбики барометров понизятся на 20 мм ртутного столба.