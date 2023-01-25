В Москве мужчина через соцсети уговаривал подростков выполнять опасные для жизни трюки

Подсудимый уговаривал подростков свешиваться головой и туловищем вниз без страховки и удержания из окон и с крыш домов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Суд Москвы начал рассматривать уголовное дело против 35-летнего мужчины о покушении на убийство двух девочек-подростков. Обвиняемый знакомился с несовершеннолетними в соцсетях, а затем просил их выполнять опасные трюки и записывать их на камеру, пишут «Известия» со ссылкой на СК РФ.

«Он уговаривал несовершеннолетних потерпевших свешиваться головой и туловищем вниз без страховки и удержания из окон и с крыш домов, что представляло реальную угрозу для их жизни», - уточнили правоохранители.

По версии следствия, подсудимый страдает сексуальным расстройством: просмотр экстремальных фото и видео со школьниками доставляли ему удовольствие. Мужчину обвиняют в умышленном убийстве двух человек, которое не было доведено до конца (статья 30 УК РФ, статья 105 УК РФ).

Представители родительских сообществ отмечают, что этот случай далеко не единичный: манипуляторы часто заставляют детей делать опасные селфи на крышах многоэтажек и других высотных построек.

Ранее KP.RU писал, что девушка выжила после падения с 16-го этажа в Подмосковье. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию.