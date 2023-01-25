Московский психотерапевт Свечникова: проблемы с памятью могут быть симптомом депрессии

Депрессия затрагивает большую часть сферы когнитивных функций человека Фото: Shutterstock

Снижение умственной работоспособности, ухудшение памяти и других когнитивных функций могут сигнализировать о депрессии, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на врача-психотерапевта психиатрической клинической больницы №4 имени Ганнушкина Депздрава Москвы Полину Свечникову.

«Депрессия затрагивает большую часть сферы когнитивных функций человека и ему становится невыносимо тяжело, он становится неспособным выполнять рабочие задачи, начинаются проблемы с памятью», - уточнила она.

По словам специалиста, депрессия – это не просто плохое настроение или хандра, а тяжелое заболевание. При тяжелых стадиях психического расстройства человек не справляется с простыми бытовыми задачами, возникает суицидальный риск.

Врач добавила, что при правильном лечении когнитивные функции у пациента восстанавливаются. Например, в некоторых случаях память улучшается уже на первых неделях терапии.

Свечникова также призвала не принимать антидепрессанты без назначения специалиста: это может только усугубить ситуацию. Только специалист должен выбирать препарат, определять необходимую дозировку и сроки приема.

Как писал KP.RU, ранее психолог Владимир Шляпников заявил, что нежелание убирать новогоднюю елку сигнализирует о депрессии.

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