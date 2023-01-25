Погода испортится, но станет теплее: какой будет последняя неделя января в Москве Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о прогнозе погоды на ближайшие несколько дней. Как отметил синоптик, сейчас в Москве по-мартовски тепло. Ближе к выходным температура еще немного поднимется, но в целом погода испортится: столицу накроют неприятные осадки и будет дуть ветер.

Сейчас в Москве около -1,4 градуса. В течение дня обещают температуру, близкую к нулю. Такие показатели на пять градусов выше климатической нормы. Метеорологи сообщают, что в столице 25 января будет главенствовать юго-западный ветер, его скорость составит 3-8 метров в секунду.

В ночь на четверг погода особо не изменится. Столбики термометров опустятся до минус 1-3 градусов в Москве и минус 1-6 градусов в Подмосковье. Ветер сохранится.

26 января еще немного потеплеет — до -1 — +1 градуса в Москве и от -3 до +2 градусов в Московской области. Ветер юго-западный усилится до 4-9 метров в секунду. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и локально — ледяного дождя. Соответственно, вероятны гололед и гололедица.

Атмосферное давление 25 января будет 754 мм ртутного столба, в четверг продолжит снижаться и составит уже 749.

Ранее KP.RU писал, что в понедельник, 30 января, в Москве ожидают резкое падение атмосферного давления на 20 мм.