Киркоров представил экспертизу, доказывающую ошибку в расчетах налога на его квартиру в Москве

Филипп Киркоров продолжает доказывать в суде ошибку в расчетах налога на квартиру Фото: Михаил ФРОЛОВ

Представитель эстрадного певца Филиппа Киркорова представил суду экспертизу, которая доказывает ошибку в расчетах кадастровой стоимости жилья артиста в Москве. Из-за этого недочета налог на недвижимость оказался выше более чем на четыре миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

Мосгорсуд определит, следует ли выносить решение, удостоверившись этой экспертизой, или назначит некое экспертное учреждение, которое сделает свой судебный анализ.

«На время рассмотрения спора судом налоговая не имеет права начислять проценты на те налоги, которые инспекция хотела бы получить с Киркорова за недоимку. Так прозвучало в суде», - отметил собеседник агентства.

Ранее KP.RU писал, что Филипп Киркоров подал иск в суд, чтобы снизить стоимость квартиры площадью 600 кв. м на Арбате. Артист купил двухуровневый пентхаус в Филипповском переулке за 1 млрд рублей, из-за высокой кадастровой стоимости ему приходится платить около 6 млн рублей налогов в год. Эту сумму певец намерен снизить.