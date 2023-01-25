Мужчину задержали по подозрению в убийстве сына на востоке Москвы

Конфликт между мужчина произошел во время распития алкоголя Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сына в квартире дома, расположенного на Большой Черкизовской улице, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

Тело 37-летнего погибшего обнаружили 24 января 2023 года с колото-резаными ранениями в области шеи и груди. От полученных травм мужчина скончался на месте. По подозрению в убийстве задержали его отца. На допросе он рассказал, что между ними произошел конфликт на почве семейных разногласий во время распития алкогольных напитков.

Детали случившегося выясняются. Расследование по уголовному делу продолжается. В ближайшее время правоохранители будут ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее KP.RU писал, что заколотого ножом мужчину нашли в московской квартире после пьяного застолья. Следователи осмотрели место убийства и собрали необходимые улики. Под подозрение попали родственники погибшего.