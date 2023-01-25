Ефимов: Реставрацией усадьбы в Сеченовском переулке займётся инвестор

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Исторический вид Главного дома городской усадьбы, построенного в 1820-х годах в Сеченовском переулке, дом 6, строение 2, восстановит инвестор. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, одноэтажное здание площадью 440,6 квадратного метра, являющееся с 2022 года объектом культурного наследия регионального значения, приведут в порядок по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Соглашение об этом инвестор и город уже подписали по результатам торгов по аренде.

«Договор аренды с победителем торгов заключен на 49 лет, - отметил заммэра. - По условиям соглашения инвестор должен в течение пяти лет восстановить объект, который сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. После этого он сможет перейти на льготную ставку аренды – один рубль за квадратный метр в год».

Договор оформлен на помещения общей площадью 369,8 квадратного метра. Еще 70,8 квадратного метра находятся в частной собственности. Но условия программы все же предусматривают полное восстановление здания.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества столицы Максим Гаман пояснил, что выбор дальнейшего использования отреставрированного строения остаётся за инвестором по завершении всех работ.

«После перехода на льготную ставку он будет ежегодно платить за аренду всего 369,8 рубля», - добавил Гаман.

Напомним, арендаторы объектов культурного наследия участвуют в городской программе «1 рубль за квадратный метр в год» с 2012 года. Для инвесторов проводятся специальные торги по аренде ветхих исторических памятников. Победители аукционов должны выполнить реставрационно-восстановительные работы, чтобы затем перейти на льготную ставку аренды.