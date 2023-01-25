73 % менеджеров по персоналу в Москве предпочтут нанять более привлекательного внешне соискателя Фото: Михаил ФРОЛОВ

73 % менеджеров по персоналу в Москве уверены в том, что внешняя привлекательность человека помогает ему быстрее получить нужную вакансию. Однако официальная позиция работодателей отличается от мнения менеджеров, о чём пишет издание «Говорит Москва», со ссылкой на исследование Superjob.

Если более двух третей московских менеджеров считают, что привлекательность - это один из ключей к успешной карьере, то работодатели с этим не согласны. Так, 45 % непосредственных владельцев компаний считают, что в их фирмах красота никак не влияет на карьерный рост и возможности. Средняя же оценка влияния привлекательности на трудоустройство оценивается в столице в 4 балла из 10.

Что же до самих соискателей, они также в большинстве придерживаются мнения о том, что красота помогает устроиться на работу. Но в меньшем числе - только 59 % считают так. Из них 76 % сами считают себя не красивыми, и поэтому убеждены, что работу получают только привлекательные люди. При этом самыми уверенными в том, что красота никак не влияет на поиск работы, стали люди старше 45 лет.

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