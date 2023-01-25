Обвиняемый в убийстве матери и нападении с ножом на сестру арестован судом в Москве на два месяца

Зарезавшего мать и ранившего сестру жителя Москвы поместили под стражу до 23 марта 2023 года Фото: прокуратура Москвы

Суд принял решение отправить под арест 33-летнего жителя Москвы, обвиняемого в убийстве матери и попытке убийства сестры. Мужчина будет находиться под стражей до 23 марта 2023 года, на время расследования. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст.30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Свою вину он не отрицал, сразу во всём признался, и заявил что не имеет ничего против заключения под стражу.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в одной из квартир на западе Москвы было найдено тело 63-летней женщины с множеством колото-резаных ранений. От ножа пострадала и 40-летняя дочь убитой женщины, её госпитализировали.

По подозрению в убийстве и покушении и был задержан сын убитой (и брат госпитализированной) женщины. На родственниц он напал во время ссоры. Уже установлено, что мужчина страдает от психических расстройств, следователи направят его на психиатрическую экспертизу.