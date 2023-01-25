Более 56 млн цветов украсят парки и улицы Москвы весной и летом

Первыми к майским праздникам на клумбах распустятся около 15 млн тюльпанов Фото: Александр ГЛУЗ

В столичных теплицах начали готовить цветочную рассаду к новому весенне-летнему сезону. Тюльпаны, петунии, бегонии и другие растения украсят улицы, арки, скверы и площади города, сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства Москвы.

Специалисты высадят более 56 миллионов цветов. Самые красивые клумбы традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на Новом Арбате, Кутузовском проспекте, а также в парке Победы на Поклонной горе.

Первые цветы – около 15 миллионов тюльпанов – распустятся к майским праздникам. Высадка растений будет проводиться поэтапно, поэтому горожане и гости столицы смогут любоваться яркими цветниками до поздней осени.

Уточняется, что в теплицах ГБУ «Озеленение» вырастят свыше 150 видов цветов.

Ранее KP.RU писал, что новогодние световые инсталляции останутся в Москве до весны. При этом большую часть декораций отправят на склады, где они будут храниться до декабря.