Музей Малого театра в Москве открыли для посетителей спустя 35 лет

Музей Малого театра основали в 1926 году. Фото: официальный сайт Малого театра

В Москве Музей Малого театра спустя 35 лет открыл двери для посетителей. В нем 25 января открылась экспозиция «Пространство автора». На мультимедийной выставке можно увидеть прижизненные рукописные издания пьес Александра Островского, автограф писателя, видеофрагменты пьес и прочее, сообщает ТАСС.

«Сегодня у нас очень радостный день. Мы действительно очень долго к этому шли. Нам очень хотелось соединить историю нашего театра и новые достижения IT-технологий», - сказала директор театра Тамара Михайлова.

Над оформлением выставки работали около года. Экспозиция выполнена в виде большого макета Малого театра, фасада и окошек, в которые заглядывает зритель. Гости театра могут посещать музей до начала спектакля и во время антракта и изучать исторические постановки по А.С. Пушкину, Шекспиру, Н.В. Гоголю, А.С. Грибоедову и другим авторам. Кроме того, на выставке представлены костюмы актеров Малого театра.

Напомним, Музей Малого театра открыли в 1926 году. Однако после реконструкции его закрыли в 1988 году.

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