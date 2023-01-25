МВД Москвы завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении экс-замминистра просвещения РФ и ее сообщников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Москве завершили расследование уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении Марины Раковой и других лиц. Собраны доказательства вины фигурантов. Как пишет «МВД Медиа», подозреваемые активно сотрудничали со следствием и свою вину признали.

Напомним, под подозрением о совершении мошенничества в особо крупном размере в 2021 году оказалась бывший заместитель министра просвещения России Марина Ракова, ректор ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергей Зуев, а также экс-сотрудники «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак, Максим Инкин и другие. Следствию известно о пяти эпизодах преступной деятельности, совершенных вышеназванными лицами.

В ходе расследования собраны доказательства, подтверждающие вину фигурантов. Сами они признались в содеянном, активно сотрудничали со следствием и выразили готовность погасить причиненный ущерб.

Ход расследования находился на контроле у руководства Следственного департамента МВД России. Уголовное дело направили в прокуратуру Москвы, для утверждения обвинительного заключения.

Как писал KP.RU, с ноября 2022 года Ракова и другие фигуранты выпущены из СИЗО.