Ефимов: Город выставил на торги право на КРТ участка бывшей промзоны «Дегунино-Лихоборы»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

На севере столицы в районе Западное Дегунино приведут в порядок участок бывшей промзоны «Дегунино-Лихоборы». Сейчас он занят складами и автосервисами. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, заявки на участие в торгах на право комплексного развития территории вдоль Проектируемого проезда № 980, недалеко от Дмитровского шоссе принимаются до 2 марта. На площади в 15,34 гектара выбранный на аукционе инвестор вправе построить жилье, общественно-деловые и социальные сооружения.

«Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается более чем в 36 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Благодаря реорганизации участка в Западном Дегунине появится около 6,8 тысячи новых рабочих мест».

Участниками торгов могут стать все заинтересованные лица, отвечающие предъявляемым требованиям. Сюда входят также и собственники имущества, не достигнувшие между собой договоренности и дальнейшем развитии участка. Теперь его реорганизация пройдёт по программе комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых участков.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что по проекту КРТ на площадке возведут почти 390 тысяч квадратных метров различной недвижимости. В частности, более 239 тысяч квадратных метров жилья, из которых 25,2 тысячи - под заселение участников реновации.

«Кроме того, на месте бывшей промзоны появится 96,7 тысячи квадратных метров общественно-деловой застройки, включая физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и игровым залом, а также магазины и офисные комплексы», - добавил Гаман.

По его словам, рядом построят и социальные учреждения - поликлинику на 320 посещений и образовательный комплекс из детсада на 350 мест и школы на 800 мест. Программа КРТ даст городу около 550 тысяч новых рабочих мест, семь триллионов рублей инвестиций и примерно три триллиона рублей поступлений в бюджет. Например, инвесторы приведут в порядок бывшую промзону «Октябрьское Поле», два участка бывшей промзоны «Коровино», участки в «Кунцево», «Алтуфьевское Шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная», заброшенную стройку в Тропарево-Никулино и неэффективно используемый участок с незавершенным строением в Тимирязевском районе. По решению города операторы займутся реорганизацией 15 участков бывших промзон. Среди них - «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново» и другие.