Владимир Путин в День студента посетил кластер «Ломоносов» центра МГУ «Воробьевы горы» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин посетил кластер «Ломоносов» центра МГУ «Воробьевы горы». Визит глава страны нанес в День студента. Как передает ТАСС, сопровождают Президента мэр Москвы Сергей Собянин и ректор МГУ Виктор Садовничий.

Президенту планируют показать интерактивный макет Центра и проекты резидентов кластера «Ломоносов». Среди них «Беспилотные летательные системы», «Передовые промышленные технологии» и «Биомедицина».

Сергей Собянин отметил, что кластер «Ломоносов» спроектировали и построили за два года.

— Это самая большая вообще такая сложная территория Москвы оказалась, 3,5 тысячи человек, работало 1,5 тысячи единиц техники, на протяжении нескольких месяцев просто круглосуточно работали, чтобы справиться с таким огромным объемом, — рассказал мэр.

Также Владимир Путин проинспектирует ход строительства образовательного кластера Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы».

Ранее KP.RU рассказывал, какие мероприятия и заведения в День студента можно посетить бесплатно или по акции.