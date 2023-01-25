Ветерану Великой Отечественной войны Борису Уткину присвоили звание почетного гражданина Москвы Фото: Мосгордума

Ветеран Великой Отечественной войны Борис Уткин стал почетным гражданином Москвы. Звание ему присвоили решение депутатов Мосгордумы, рассказали в пресс-службе парламента. С инициативой о награждении ветерана выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

Решение было принято посредством тайного голосования на пленарном заседании московского парламента. Бориса Уткина удостоили почетного звания за заслуги в военной науке, общественную деятельность и сохранение исторической памяти против фальсификаций российской истории.

Борис Уткин участвовал в военном параде на Красной площади 7 ноября 1941 года, был в народном ополчении Москвы. Он принимал участие в Сталинградской и Курской битвах, битве за Днепр, помогал освобождать Венгрию и Австрию, а также участвовал и во множестве других военных операциях времен Великой Отечественной.

23 февраля, в День защитника Отечества, ветеран будет отмечать свой столетний юбилей.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам к годовщине Битвы под Москвой. Матпомощь в сумме 40 тыс. рублей получили более 2,7 тыс. человек.