Маршрут трамваев № 4 и 25 изменится в Москве 26 января из-за обрезки деревьев Фото: "КП" Архив

В четверг, 26 января, два трамвайных маршрута в Москве ожидают кратковременные изменения в движении. Трамваи № 4 и 25 поедут не через парк, а через станцию метро «Преображенская площадь». Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта столицы.

С 10:00 до 11:00 трамваи будут следовать через Краснобогатырскую улицу, метро «Преображенская площадь» и Стромынку, вместо Оленьего Вала и Большой Ширяевской улицы.

Причиной таких краткосрочных ограничений стала необходимость обрезки деревьев в непосредственной близости к трамвайным путям. Как отметили в ведомстве, это крайне важно для обеспечения безопасных перевозок пассажиров в дальнейшем.

Москвичам советуют в период ограничений пользоваться автобусом № 75, в случае необходимости проехать от Ростокинского проезда до метро «Сокольники».

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве будут перекрыты несколько участков проспекта Мира вплоть до 28 апреля 2023 года.