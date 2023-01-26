Наталья Сергунина: В Москве открыт прием заявок на соревнования юных инженеров «Первый элемент»

Фото: Пресс-служба ДПиИР

В Москве начался прием заявок на региональный этап молодежного инженерного чемпионата «Первый элемент», сообщила заммэра Наталья Сергунина. Участники будут конструировать радиоуправляемые модели автомобилей на водородном топливном элементе. Завершит состязания заезд по специально подготовленной трассе. Победители получат право представлять столицу в финале всероссийского конкурса.

На чемпионат будет отобрано не менее 20 команд, состоящих из школьников, студентов вузов и колледжей Москвы. В каждый коллектив войдут пилоты, механики, инженеры и дизайнеры в возрасте от 11 лет до 21 года. Подать заявку можно до 6 февраля включительно на официальном сайте проекта. После отбора конкурсантов ждет 20-часовая обучающая программа. Пробные и квалификационные заезды намечены на 17 марта, а финал — на 18-е. Посетить соревнования приглашают всех желающих.

Фото: Пресс-служба ДПиИР

«Во время подготовки к чемпионату ребята получат инженерные навыки и знания в области энергетики, химии, электроники, — пояснила Наталья Сергунина. - Пилоты отточат мастерство управления, а механики и дизайнеры познакомятся с аэродинамикой и сопротивлением материалов. В финале каждая команда выведет на трассу радиоуправляемую модель в масштабе 1:10. За шесть часов гонки им предстоит пройти максимальное количество кругов».

Соревнования проведут на ВДНХ: подготовительную часть — в образовательном комплексе «Техноград», заезды — в павильоне № 55. Пять коллективов, которые покажут лучшие результаты, представят Москву на всероссийском этапе конкурса «Первый элемент». Финалисты встретятся в апреле этого года в детском центре «Смена» в Анапе. В прошлом году чемпионом страны стала команда «Мосгормаш» одноименного детского столичного технопарка.