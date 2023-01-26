Овчинский: В Москве разработана новая система охраны предприятий и режимных объектов

Фото: Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Среди действующих сегодня в столице промышленных компаний треть является высокотехнологичными. Их становится больше с каждым годом. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, городские производители наращивают собственные разработки и инновационные продукты, которые требуются для работы некоторых отраслей. Среди таких предприятий - ГК «Москабельмет».

«Новую кабельную систему контроля периметра «Москабельмет» можно применять для охраны предприятий, режимных объектов, транспортных узлов – морских портов, аэропортов, а также трубопроводов и других объектов инфраструктуры», - отметил глава ведомства.

По его словам, благодаря разработке можно в режиме реального времени отслеживать и выявлять угрозы безопасности периметра. В частности, попытки входа на объект, разрушения ограждающих его конструкции и движение в охранной зоне объекта. В составе новинки - оптический сенсорный кабель специальной конструкции, который укладывается в грунт. Сюда также входит программно-аппаратный комплекс из оптического модуля и промышленного компьютера с программным обеспечением (ПО). На основе нейронной сети ПО проводит анализ и интерпретацию поступающего сигнала. Этот комплекс способен автоматически обеспечивать регистрацию и распознание таких действий, как шаги человека, земляные работы с применением ручного инструмента, движение автомобилей и работа тяжелой техники. Эти данные система отправляет на автоматизированное рабочее место оператора, пульт охраны или высылает сигнал в комплексную систему безопасности.

Как пояснил генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков, компания представила за последнее время сразу несколько кабельных систем. В их числе, например, комплексы для мониторинга на транспорте, в нефтегазовом секторе и добывающей промышленности.

«За счет применения скрытой прокладки кабель-датчика в новой системе контроля затрудняется проведение разведки местности потенциальными нарушителями, - уточнил представитель предприятия. - При этом сохраняется ландшафтный облик объекта мониторинга и появляется возможность использовать разработку в особо охраняемых зонах культурного наследия».