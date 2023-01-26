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НовостиОбщество26 января 2023 6:03

Около 350 пар в Москве поженятся в День защитника Отечества 23.02.2023

Торжественные церемонии пройдут в двух дворцах бракосочетания и на выездных площадках
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В этом году среди молодоженов популярны любые даты с числом 23

В этом году среди молодоженов популярны любые даты с числом 23

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Москве в День защитника Отечества, в красивую дату 23.02.2023 планируют пожениться около 350 пар. Торжественные церемонии состоятся в двух популярных дворцах бракосочетания и на выездных площадках, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ЗАГС.

«В этом году среди молодоженов популярны любые даты с числом 23. Поэтому мы приняли решение открыть для проведения церемоний бракосочетания 23.02.2023, День защитника Отечества», - уточнили в пресс-службе.

Уточняется, что на выездных площадках хотят расписаться порядка 80 пар. Для молодожен будут доступны следующие локации: особняк Спиридонова, особняк «Роял», парк-отель «Даниловский», современное пространство «Якиманка холл», усадьба Муравьевых-Апостолов.

Заявление за заключение брака можно подать лично во Дворцах бракосочетания, на портале госуслуг или на mos.ru. Размер государственной пошлины составляет 350 рублей.

Ранее KP.RU писал, что в 2022 году рекордное количество браков заключили в Москве с 1918 года. Поженились 100 613 пар. Шесть из десяти свадеб проходили в торжественной обстановке.