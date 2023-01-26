Собянин: «Искренний сервис» работает в учреждениях здравоохранения Москвы

Около 1,5 тыс. сотрудников МФЦ работают в столичных поликлиниках. Фото: личный блог Сергея Собянина

В Москве пять лет назад приняли концепцию «искреннего сервиса» в центрах госулуг. Сотрудники оказывают горожанам углубленную помощь и решают большое число задач, в частности в сфере здравоохранения, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам градоначальника, это концепция рождается на стыке внутреннего желания работников приносить пользу, профессиональных знаний и навыков общения. Специалистов обучают в корпоративном Учебном центре и «Академии искреннего сервиса». Эксперты помогают им повышать стрессоустойчивость, развивать эмоциональный интеллект, избегать профессионального выгорания.

Развитие сети МФЦ в столице продолжается. Только в 2022 году в городе открыли 13 новых центов, среди них – флагман в СЗАО. Офисы открываются в торговых центрах, у станций метро и других общественных мест.

«.. несколько лет назад мы поставили перед сотрудниками центров «Мои документы» новую задачу — нести культуру искреннего сервиса в другие городские службы Москвы. В первую очередь в систему здравоохранения. Ведь в поликлиники и больницы приходит даже больше людей, чем в офисы госуслуг», — добавил Собянин.

Он отметил, что в столичных медучреждения работают около 1,5 тыс. сотрудников МФЦ. Летом они трудятся в павианах «Здоровая Москва». Они находят индивидуальный подход ко всем посетителям.

Ранее KP.RU писал, что экскурсии в поликлиниках и больницах Москвы проведут для учеников медклассов.