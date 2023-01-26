Двое мужчин избили продавца и украли продукты из магазина на северо-востоке Москвы

Злоумышленники несколько раз ударили сотрудницу магазина и сбежали с похищенными продуктами Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве правоохранители задержали подозреваемых в совершении грабежа в продуктовом магазине. Ими оказались ранее судимые мужчины: 21-летний приезжий и 20-летний житель столицы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В полицию обратилась администратор торговой точки, расположенной на Дмитровском шоссе. Она сообщила, что в зале супермаркета двое неизвестных спрятали продукты под одежду и направились к входу. Сотрудница попыталась их остановить, но злоумышленники избили ее и сбежали из магазина.

Пострадавшая назвала приметы налетчиков, грабителей поймали недалеко от места происшествия. Как выяснилось, оба мужчины привлекались к уголовной ответственности, один из них – за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело, фигуранты находятся по стражей. Им грозит до семи лет лишения свободы.

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