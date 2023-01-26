Студент Московского кулинарного колледжа предупредил одногруппников о желании их расстрелять Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

20-летнего студента Московского кулинарного колледжа подозревают в организации массового расстрела в учебном заведении. Об этом сообщили в ряде СМИ. Причиной стало сообщение, которое тот отправил своим однокурсникам.

По информации, опубликованной в сети, пугающее письмо молодой человек послал после своего дня рождения. Он остался недоволен поздравлением однокурсников и сообщил, что подаренных ему денег от родителей и тети хватит, чтобы приобрести оружие и патроны. После этого парень пообещал прийти в учебное заведение и расстрелять учащихся.

Перепуганные ребята сообщили о письме в полицию.

Как сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах, по данному факту организована проверка.

Ранее сообщалось, что полиция проверяла школьника, который пообещал расстрелять одноклассников из «Калашникова». 15-летний подросток поссорился с ребятами в групповом чате и после этого стал угрожать им расправой.