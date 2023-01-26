Ефимов: Город выставил на торги право на КРТ участка бывшей промзоны «Владыкино»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о начале приема заявок на участие в торгах на право комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны Владыкино вдоль Сигнального проезда на северо-востоке города. Площадка в 7,19 гектара расположена недалеко от Проектируемого проезда № 5444, а также одноименных станций метро «Владыкино» и Московского центрального кольца. Сейчас она занята автостоянками и складами.

«Объем инвестиций в комплексное развитие территории превысит 28 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Благодаря редевелопменту площадки и строительству там общественно-деловых и промышленных объектов в городе появится более 5,5 тысячи новых рабочих мест».

Известно, что начальная цена лота составляет 76,1 миллиона рублей. Участниками торгов могут стать все заинтересованные лица, отвечающие необходимым требованиям. В их числе также и собственники имущества, не достигнувшие между собой договоренности и дальнейшем развитии участка.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал о строительстве на площадке более 220 тысяч квадратных метров общественно-деловых сооружений. В частности, гостиницы площадью 10 тысяч квадратных метров, технопарка и помещения для нужд города. «Помимо этого, там могут появиться современные спортивные площадки, физкультурно-оздоровительный комплекс, офисные центры и магазины», – добавил Гаман.

Напомним, на торги уже выставлены права на КРТ неэффективно используемой земли на Кусковской улице, а также участков бывших промзон «Вагоноремонт», «Алтуфьевское Шоссе», «Красный Строитель» и «Дегунино-Лихоборы».

По программе КРТ город получит около 550 тысяч новых рабочих мест. Инвестиции в проекты составят семь триллионов рублей, поступления в столичный бюджет - около трех триллионов рублей. Решения о КРТ уже приняты по участкам таких бывших промзон, как «Октябрьское Поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское Шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная», некоторых других площадок.

Городские власти также определились с операторами для 15 участков в бывших промзонах «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Северянин», «Кирпичные улицы», «Западная водонапорная станция», «Свиблово», «Кунцево», производственной зоны «Алабушево» и заброшек в районах Хорошево-Мневники, Москворечье-Сабурово и Южнопортовый.