Количество оказанных реабилитационных услуг людям с инвалидностью в Москве увеличилось почти на 20% за 2022 год

Количество оказанных реабилитационных услуг людям с инвалидностью в Москве увеличилось почти на 20 процентов за 2022 год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Количество оказанных реабилитационных услуг людям с инвалидностью в московских соцучреждениях центрах увеличилось почти на 20 процентов за 2022 год. Как рассказали на официальном сайте мэра столицы, жителям города с ОВЗ доступны более 74 тысяч курсов. Их предоставляют в 10 реабилитационных и восьми реабилитационно-образовательных государственных центрах.

Отмечается, что в Москве проживают около миллиона людей с инвалидностью, из них 50 тысяч — дети. Систему поддержки выстраивают комплексно с момента рождения, подчеркнули в правительстве.

В 2022 году жители столицы прошли более 13,8 тыс. курсов реабилитации в стационаре, более 48,6 тыс. — амбулаторно. Еще 4,4 тыс. курсов провели мобильные службы реабилитации на дому для тех, кто не может приехать в учреждение самостоятельно.

Также в 2022 году более 3,6 тыс. москвичей с ОВЗ получили бесплатную помощь в частных реабилитационных центрах, с которыми заключены госконтракты.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве ряд услуг для людей с инвалидностью перевели в электронный формат.