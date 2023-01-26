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НовостиПроисшествия26 января 2023 11:01

Сотрудница клининговой службы украла украшения на 715 тыс. рублей из квартиры в Москве

Подозреваемая находится под домашним арестом
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы

Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские задержали женщину, подозреваемую в краже ювелирных украшений из квартиры в центре Москвы. Это 23-летняя уроженка одной из стран ближнего зарубежья, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

По данным ведомства, подозреваемая – сотрудница клининговой службы. Она убиралась в одной из квартир на Новорязанской улице и, пока хозяев не было дома, украла ювелирные изделия. Сумма материального ущерба составила 715 тысяч рублей.

Злоумышленницу поймали сотрудники уголовного розыска. У нее изъяли похищенные драгоценности: в ближайшее время их вернут законным владельцам.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Фигурантка находится под домашним арестом. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее KP.RU писал, что двое мужчин избили продавца и украли продукты из магазина на северо-востоке Москвы. Налетчиков задержали недалеко от места происшествия. Они находятся под стражей.