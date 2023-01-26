Мужчина погиб на стройке на Востряковском шоссе в Москве при работе с металлической конструкцией

На западе Москвы на строительном объекте погиб рабочий Фото: прокуратура Москвы

На одном из строительных объектов на Востряковском шоссе погиб рабочий. О происшествии на западе столицы стало известно в Telegram-канале Прокуратура Москвы.

По предварительной информации, мужчина 1996 года рождения получил тяжелые травмы при передвижении металлоконструкций.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.

Прокуратура взяла на контроль установление всех фактов нарушения техники безопасности и охраны труда. Также под контролем будет ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.

Ранее KP.RU писал, что на северо-востоке Москвы двое мужчин избили продавца магазина и украли продукты. Нападавшими оказались ранее судимые приезжие молодые люди. Теперь нарушителям грозит до семи лет лишения свободы.