За прошлый год в Москве аннулировали более 450 разрешений на работу в такси Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве за 2022 год суды аннулировали 451 разрешение на работу в такси. Такие меры принимались в отношении тех водителей, кто нарушал правила перевозки или тех, кто становился виновником дорожно-транспортного происшествия, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу МАДИ.

В ведомстве объяснили, что лишают разрешения водителей такси именно за повторное нарушение правил перевозки пассажиров, либо если он стал виновником ДТП, в котором пострадали или погибли люди.

По каждому из случаев нарушения водителями, инспекция подавала исковые заявления в столичные суды. Также об известных нарушениях людей просят сообщать по телефону 8 (495) 540-76-56 или на электронную почту ведомства madi@mos.ru.

Ранее KP.RU писал, что полицейским удалось найти владелицу автомобиля Porsche, которая сбила трех пешеходов в Москве. Авария произошла 25 января, а пострадавшие были госпитализированы с различной степенью повреждений.