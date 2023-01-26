Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 января 2023 14:42

Сергей Собянин: Школу на 400 мест с подготовительной группой в районе Аэропорт достроят в 2023 году

Учебное заведение уже возводят на улице Константина Симонова
Мила ГЕНЬ
Сергей Собянин: Школу на 400 мест с подготовительной группой в районе Аэропорт достроят в 2023 году Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Сергей Собянин: Школу на 400 мест с подготовительной группой в районе Аэропорт достроят в 2023 году Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Школа на 400 мест с дошкольным отделением появится в районе Аэропорт в 2023 году, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Учебное заведение строят на улице Константина Симонова, владение 3, строение 1.

Сейчас строители завершили возведение монолитных конструкций. Отделку здания сделали уже больше, чем наполовину. Специалисты монтируют инженерное оборудование.

Школу введут в эксплуатацию уже в 2023 году. В ней будут обучать до 400 ребят.

На первом этаже разместят учебные кабинеты, помещения для занятий в кружках, обеденный зал на 175 мест и медкабинет. На втором этаже предусмотрены спортивные залы, зал для мероприятий и артистические кабинеты. На третьем этаже «поселится» технический и многофункциональный библиотечный центр, а также методкабинет.

Ранее KP.RU писал, что школу на 550 учеников и отделением на 200 дошколят открыли в Новой Москве. Инвестор возвел учреждение в поселении Сосенском, в ТиНАО, а затем передал здание городу.