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НовостиОбщество26 января 2023 14:56

Курьер на электроцикле сбил 80-летнюю пенсионерку на улице Маршала Неделина в Москве

После столкновения он скрылся с места происшествия
Роман ПОЛОСИКОВ
Курьер сбил 80-летнюю пенсионерку на электроцикле на улице Маршала Неделина в Москве

Курьер сбил 80-летнюю пенсионерку на электроцикле на улице Маршала Неделина в Москве

Фото: Сергей ГАПОН

Курьер с коробками пиццы на электроцикле сбил 80-летнюю женщину на западе Москвы. Пострадавшая сильно ушибла грудь и сломала со смещением лучевую кость левой руки, об этом происшествии сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на свои источники.

Произошло это 25 января, когда пенсионерка выходила из продуктового магазина вместе с сыном на улице Маршала Неделина. Рядом с автобусной остановкой она неожиданно получила сильный удар в спину. Электроцикл врезался в нее на полном ходу, а сам курьер, после столкновения незамедлительно скрылся.

80-летняя пенсионерка — ветеран труда и инвалид второй группы. После происшествия ее госпитализировали и оказали необходимую помощь. Сейчас ее отправили долечиваться домой.

Ранее KP.RU писал, что автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе на юго-западе Москвы. Информация о состоянии пострадавшей уточняется. Движение в этом районе не было затруднено.