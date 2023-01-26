Уголовное дело возбуждено на охранника ТЦ «Метрополис» в Москве за избиение подростка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На охранника торгового центра «Метрополис» в Москве завели уголовное дело за избиение подростка. Инцидент произошел еще 13 ноября 2022 года, об этом сообщается в Telegram-канале столичного Следственного комитета.

Следователям удалось установить, что в ночное время, сотрудник частной охранной организации, находясь вблизи торгового центра на Ленинградском шоссе избил 17-летнего юношу. В результате этого, подросток получил множество ушибов мягких тканей головы, а также конечностей и груди.

После произошедшего, юноша сам обратился в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Сейчас сотрудники правопорядка устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Также им необходимо узнать личность мужчины, причастного к совершению этого преступления.

Ранее KP.RU писал, что в торговом центре «Метрополис» произошла массовая драка между охранниками и операторами вендинговых автоматов. Из-за того, что молодые люди не показали охранникам пропуски, те приняли их за воров и позже словесный конфликт перерос в драку. В результате произошедшего пострадали два человека, среди которых юноша 2005 года рождения.