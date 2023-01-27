Сергунина: В 2022 году Музейный город ВДНХ принял два миллиона посетителей

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина назвала самые востребованные в 2022 году выставочные площадки ВДНХ. Лидером стал крупнейший в России тематический центр «Космонавтика и авиация». В нем побывали около 570 тысяч человек. На втором месте - павильон «Макет Москвы», принявший более 442,5 тысячи гостей. Третье место занял Музей гаража особого назначения ФСО России, который посетили порядка 180 тысяч человек. Всего музеи ВДНХ в прошлом году осмотрели два миллиона горожан и туристов.

«Сегодня на ВДНХ есть больше 20 современных музейных пространств. В прошлом году их посетили два миллиона человек. Здесь работают постоянные и временные экспозиции в разных форматах. Они рассчитаны на детей и взрослых с самым широким кругом интересов: от науки и техники до искусства и культуры. Выставочные площадки продолжают развиваться благодаря программе возрождения ВДНХ. Сейчас это уже не просто отреставрированные павильоны, а настоящие точки притяжения для москвичей и гостей города», — рассказала Наталья Сергунина.

Экспозициями занята в основном центральная часть ВДНХ. Этот единый кластер называется «Музейный город». Сюда входят, к примеру, музей славянской письменности «Слово», Музей кино, исторический парк «Россия — моя история» и другие. Сразу несколько таких мест можно посетить, воспользовавшись специально разработанными тематическими маршрутами.

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Музейный город ВДНХ растет. В прошлом году в списке новых площадок появился музей «Биотех», посвященный современным биотехнологиям - от создания вакцин до производства инновационных материалов. После реставрации один из исторических павильонов ВДНХ превратился в Музей городского хозяйства Москвы. В нем можно увидеть интерактивные инсталляции о работе коммунальных служб и создании комфортной среды в столице.

На ВДНХ теперь работает и постоянно действующая выставка Государственного биологического музея имени Климента Тимирязева. Посетителей здесь ждет экспозиция с технологиями дополненной реальности «12 признаков живого», созданная учеными-биологами и художниками.

Желающие увидеть выставки современных художников, скульпторов, фотографов и послушать лекции о культуре могут побывать ещё на одной новой площадке - в центре дизайна La Atmosfera.

Более 90 интерактивных, мультимедийных экспонатов и макетов отечественных самолетов собраны на открывшейся в центре «Космонавтика и авиация» постоянной экспозиции «Авиация. Мечты о полете».