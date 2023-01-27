Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве

На месте ДТП работают оперативные службы города Фото: Олег УКЛАДОВ

В Москве в Северо-Западном тоннеле произошло возгорание автомобиля. На месте происшествия работают оперативные службы города, сообщили в Телеграм-канале столичного Департамента транспорта в пятницу, 27 января.

В настоящий момент информация о пострадавших уточняется. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. Движение в сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) по тоннелю временно пришлось остановить. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что массовое ДТП с участием 16 автомобилей произошло на трассе М-11 в Подмосковье 26 января. Никто не пострадал. Для эвакуации поврежденных автомобилей с места аварии временно перекрывали движение в сторону Солнечногорска, а весь транспортный поток перенаправляли на дорогу А-107. На месте происшествия работали сотрудники оперативных служб.