Уголовное дело возбудили по факту истязания маленького ребенка отчимом в Москве

Мужчина на почве личной неприязни регулярно истязал мальчика Фото: Следственный комитет России

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об истязании малолетнего ребенка отчимом в Москве. Об этом сообщили в официальном Телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, в январе 2023 года в одну из столичных больниц попал мальчик с множественными телесными повреждениями. Ребенку пришлось ампутировать несколько пальцев. Как выяснилось, он проживал в семье с отчимом. Мужчина по почве личной неприязни регулярно причинял малолетнему физические и моральные страдания.

В настоящее время отчим находится в подразделении ведомства. В ближайшее время в СК доставят мать ребенка, действиям которой дадут правовую оценку. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее KP.RU писал, что в подмосковной Коломне мать ранила семилетнего сына ножом в живот. Женщина напала на ребенка в состоянии алкогольного опьянения, ее задержали. Мальчик провел несколько недель в больнице, после выздоровления его передали органам опеки.