Вильфанд спрогнозировал теплую погоду без осадков в Москве в начале февраля

В Москве с 30 января станет пасмурнее, так как атмосферное давление понизится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве в начале февраля сохранится мягкая и комфортная зимняя погода, атмосферные осадки маловероятны. В ближайшие шесть дней температура воздуха днем не будет опускаться ниже -4 градусов, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Синоптик добавил: в последние дни января в столице ожидается небольшой снег и около двух-четырех градусов мороза. Ветер слабый. «Хотя по климату последняя пятидневка января является самой холодной, но в этом году совершенно не так», - уточнил он.

Метеоролог уточнил, что 1 февраля столбики термометров покажут от -4 до -1 градуса, а в последующие дни температура понизится на 1-2 градуса. При этом с 30 января в Москве из-за понижения атмосферного давление станет немного пасмурнее, облака будут низкими. По словам Вильфанда, до конца следующей рабочей недели в городе будет «хмуровато и мрачновато».

Ранее KP.RU писал, что облачная погода, небольшой снег и до -2 градусов мороза ожидаются в Москве 27 января. На столичных улицах и дорогах сохранится гололедица. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.