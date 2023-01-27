Вандал порезал обивку сидений в поезде метро Москвы

Мужчина порезал сидения, а затем вышел на станции «Таганская» Фото: МВД Медиа

В Московском метрополитене сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира, который разрезал канцелярский ножом обивку сидений в вагоне электропоезда. Им оказался 29-летний житель столицы, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской линии. Вандал повредил сидения, а затем вышел на станции «Таганская». О происшествии полицейским сообщил очевидцы. Сотрудники патрульно-постовой службы оперативно задержали нарушителя на платформе и доставили его в отделение внутренних дел.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм». Задержанному избрали меру принуждения в виде обязательства явки.

Ранее KP.RU писал, что мужчина открыл пожарный кран и залил платформу и электропоезд водой на станции «Алексеевская» Калужско-Рижской линии метро. Мужчину арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство. Мотив своего поступка он объяснить не смог.