Количество ДТП с пострадавшими и погибшими в Москве сократилось на 10% за 2022 год Фото: Артем КИЛЬКИН

Общее число аварий с погибшими, пострадавшими и ранеными в Москве снизилось на 10% за 2022 год. За 12 месяцев года погибших в авариях стало меньше на 16%, а спасти удалось 58 человеческих жизней, об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса столицы.

Количество раненых в результате аварий сократилось на 9%, что меньше аналогичного периода в 2021 году на 871 человека.

Для более безопасных поездок по столице было добавлено 387 новых пешеходных переходов, обновлена разметка на 153 участках дорог, а также был спроектирован и построен 141 островок безопасности.

Также установили и обновили 386 светофоров и 1,3 камер видеоаналитики на МКАД и ключевых магистралях.

Ранее KP.RU писал, что количество преступлений в Москве сократилось почти на 5% за 2022 год. Всего же за 12 месяцев прошлого года совершено около 136 тысяч преступлений. Краж автомобилей стало меньше почти на 26%.