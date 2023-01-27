Обвиняемого в организации незаконной миграции замначальника УВМ ГУ МВД по Москве вернули в СИЗО

Обвиняемого в организации незаконной миграции замначальника УВМ ГУ МВД по Москве Вячеслава Фокина вернули в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мосгосруд отменил решение о домашнем аресте заместителя начальника управления по вопросам миграции столичного главка МВД Вячеслава Фокина. Полицейского вернули в СИЗО, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Вячеслав Фокин, замглавы управления по вопросам миграции УВМ ГУ МВД по Москве, проходит обвиняемым по делу об организации незаконной миграции.

Напомним, в 2021 году управление получило от коммерческой компании ходатайство о разрешении на въезд иностранцев. В нем содержалась недостоверная информация о целях их визита. Несмотря на это, сотрудники МВД оформили приглашения на въезд граждан из других стран в Россию. Предпринимателей и должностных лиц задержали.

Как писал KP.RU, помимо Вячеслава Фокина, фигурантом дела стал экс-замначальника столичного управления по вопросам миграции Дмитрий Тахтаулов.

Вячеслава Фокина посадили под домашний арест, однако теперь по неизвестной общественности причине суд решил изменить меру пресечения на заключение в СИЗО.