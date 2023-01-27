Вертолет совершил жесткую посадку в аэропорту Внуково из-за поврежденного винта

Вертолет повредил винт и совершил жесткую посадку в аэропорту Внуково Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вертолет специального летного отряда «Россия» совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково. Причиной этому стало повреждение рулевого винта в хвосте вертолета, об этом KP.RU сообщили в экстренных службах.

Также одной из причин рассматривается ошибка пилотирования.

Об отсутствии пострадавших в результате инцидента сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря управляющего делами президента РФ Елены Крыловой. Возможной причиной произошедшего называют сильный ветер. Вертолет при жесткой посадке получил незначительные повреждения.

Неисправность обнаружилась уже в процессе взлета. На данный момент устанавливаются точные причины произошедшего.

Ранее KP.RU писал, что 27 января 2023 года в аэропорту Внуково вертолет совершил аварийную посадку из-за неисправностей в работе. Пострадавших в результате этого нет. Обычно такие вертолеты перевозят чиновников топ-уровня, но информации кто именно находился на борту не поступало.