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НовостиОбщество27 января 2023 13:08

Около 400 пар в Москве поженятся в День всех влюбленных 14 февраля

На выездных площадках проведут порядка 50 торжественных церемоний
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Особенной локацией для бракосочетания в День всех влюбленных станет каток на ВДНХ

Особенной локацией для бракосочетания в День всех влюбленных станет каток на ВДНХ

Фото: Shutterstock

В Москве почти 400 пар планируют пожениться в День всех влюбленных 14 февраля. Влюбленные смогут расписаться во дворцах бракосочетания и на выездных локациях, сообщили в Телеграм-канале столичного управления ЗАГС.

«В этом году первый романтичный праздник - День всех влюбленных - выпал на вторник. Несмотря на будний день, 14 февраля в Москве планируют заключить брак около 400 пар», - говорится в сообщении.

Одной из самых необычных локаций для бракосочетаний 14 февраля станет каток на ВДНХ. Торжественные церемонии на льду проводят лишь один раз в год – в День всех влюбленных. Всего на выездных локациях заключат около 50 браков.

В ЗАГС добавили: в прошлом году в пятерку самых популярных дат для регистрации брака вошли праздники Красная горка и День семьи, любви и верности.

Ранее KP.RU писал, что в столице около 350 пар поженятся в День защитника Отечества. Для молодоженов будут доступные популярные выездные площадки: особняк Спиридонова, особняк «Роял», парк-отель «Даниловский», усадьба Муравьевых-Апостолов.