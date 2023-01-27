Около 400 пар в Москве поженятся в День всех влюбленных 14 февраля

Особенной локацией для бракосочетания в День всех влюбленных станет каток на ВДНХ Фото: Shutterstock

В Москве почти 400 пар планируют пожениться в День всех влюбленных 14 февраля. Влюбленные смогут расписаться во дворцах бракосочетания и на выездных локациях, сообщили в Телеграм-канале столичного управления ЗАГС.

«В этом году первый романтичный праздник - День всех влюбленных - выпал на вторник. Несмотря на будний день, 14 февраля в Москве планируют заключить брак около 400 пар», - говорится в сообщении.

Одной из самых необычных локаций для бракосочетаний 14 февраля станет каток на ВДНХ. Торжественные церемонии на льду проводят лишь один раз в год – в День всех влюбленных. Всего на выездных локациях заключат около 50 браков.

В ЗАГС добавили: в прошлом году в пятерку самых популярных дат для регистрации брака вошли праздники Красная горка и День семьи, любви и верности.

Ранее KP.RU писал, что в столице около 350 пар поженятся в День защитника Отечества. Для молодоженов будут доступные популярные выездные площадки: особняк Спиридонова, особняк «Роял», парк-отель «Даниловский», усадьба Муравьевых-Апостолов.