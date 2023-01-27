Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 января 2023 13:05

Певец Алекс Малиновский назвал главный недостаток москвичей

По его мнению, москвичам не хватает широты мышления
Роман ПОЛОСИКОВ
Певец Алекс Малиновский назвал главный недостаток москвичей

Певец Алекс Малиновский назвал главный недостаток москвичей

Фото: Павел Кислицын

Известный певец Алекс Малиновский рассказал об одном из главных недостатков москвичей. По его словам, жителям столицы не хватает широты мышления. Таким выводом он поделился в беседе с «Мослентой».

После большого количества путешествий по миру певец сделал подобный вывод. Он встречал в других городах и странах людей, у которых нет никаких границ в мышлении.

При этом Алекс отметил, что в Москве есть множество возможностей, важно просто их увидеть и проявить к ним сильное желание. Также он посоветовал как можно больше мечтать и ставить перед собой несбыточные, на первый взгляд, цели и рисковать.

Ранее KP.RU писал о трех интересных фактах о станции московского метрополитена «Воробьевы горы». Она около 20 лет была в «фантомном» состоянии и пассажиры, проезжая ее, видели лишь пустующий зал.