Певец Алекс Малиновский назвал главный недостаток москвичей Фото: Павел Кислицын

Известный певец Алекс Малиновский рассказал об одном из главных недостатков москвичей. По его словам, жителям столицы не хватает широты мышления. Таким выводом он поделился в беседе с «Мослентой».

После большого количества путешествий по миру певец сделал подобный вывод. Он встречал в других городах и странах людей, у которых нет никаких границ в мышлении.

При этом Алекс отметил, что в Москве есть множество возможностей, важно просто их увидеть и проявить к ним сильное желание. Также он посоветовал как можно больше мечтать и ставить перед собой несбыточные, на первый взгляд, цели и рисковать.

Ранее KP.RU писал о трех интересных фактах о станции московского метрополитена «Воробьевы горы». Она около 20 лет была в «фантомном» состоянии и пассажиры, проезжая ее, видели лишь пустующий зал.