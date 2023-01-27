Ранее судимый пироман спалил четыре машины, припаркованные у дома в Москве

Четыре автомобиля сгорели на парковке в Москве из-за умышленного поджога одного из них Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Москвы задержали по подозрению в умышленном уничтожении чужого имущества. Ранее судимый мужчина ночью поджег немецкий кроссовер, припаркованный возле дома на улице Маршала Федоренко. Пламя перекинулось на соседние авто. В результате сгорели четыре машины, передает «МВД Медиа».

Возгорание пришлось тушить пожарным. При ЧП никто не пострадал. Материальный ущерб, причиненный владельцам сгоревших авто, превышает пять млн рублей.

Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый местный житель. Возбуждено уголовное дело по признакам умышленного уничтожения чужого имущества, совершенное путем поджога. Подозреваемому грозит до пяти лет принудительных работ или лишение свободы на тот же срок.

Ранее KP.RU сообщал, что закладчик по ошибке поджег квартиру с женщиной и двухлетним ребенком в Москве. Мужчина хотел отомстить обманувшему его клиенту.