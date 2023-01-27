Один из старейших кинотеатров Москвы «Ударник» восстановят спустя 13 лет простоя ради фестивального кино

Один из старейших кинотеатров столицы «Ударник», который перестал работать в 2010 году, восстановят для показов премьерного и фестивального кино. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Один из старейших кинотеатров столицы «Ударник», который перестал работать в 2010 году, восстановят для показов премьерного и фестивального кино. Как передает ТАСС со ссылкой на слова Светланы Максимченко, возглавляющей проектную группу объекта, работы стартуют в 2023 году.

Сейчас команда работает над проектированием будущего кинотеатра. Уже в 2023 году они планируют получить разрешения на реставрацию. Сами же работы займут не менее четырех лет. Планируется, что в здании будет несколько кинозалов, кафе, книжный магазин, пространства для проведения мероприятия. На крыше хотят сделать террасу и смотровую площадку.

Отметим, что «Ударник» был открыт в 1931 году и просуществовал до 2010 года. Здание находится в центре столицы, на пересечении улицы Серафимовича и Болотной набережной.

Ранее KP.RU писал, что в центре Москвы отреставрируют главный дом усадьбы Хрящева — Шелапутиных.