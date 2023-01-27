В Москве появятся еще четыре пункта для замены прав жителей новых регионов на российские Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве откроют еще четыре пункта, где жители новых регионов смогут поменять водительские права на российские. С 30 января они заработают в отделениях Госавтоинспекции в столице по следующим адресам: Варшавское шоссе, 170д, улица Вернисажная, 1а, улица Твардовского, 8, корпус 5 и улица Нижние Поля, 35, строение 1. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в эфире программы на федеральном телеканале рассказали о перебоях в предоставлении госуслуги по обмену водительских удостоверений жителям из новых регионов России в отделении ГИБДД на Лобненской улице. Была проведена выездная проверка, которая нарушений не выявила.

Желающим обменять свои права на российские в МВД посоветовали заранее рассчитывать время своего визита в подразделения и воздержаться от неоправданно раннего приезда. Во второй половине рабочего дня, а также в субботу число посетителей существенно снижается, отметили в ведомстве. Также людям напомнили, что подать заявление на получение услуги можно через портал госуслуг.

Обменять водительские удостоверения без экзамена и медицинского освидетельствования на российские можно до 1 января 2026 года, об этом сообщал ранее KP.RU.