Ефимов: По программе КРТ реорганизуют участок бывшей промзоны в Перове

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о реорганизации участка бывшей промзоны «Соколиная Гора» в Перово по программе комплексного развития территорий (КРТ). Его площадь - 20,64 гектара. На сайте правительства Москвы уже можно ознакомиться с проектом решения. Площадка находится недалеко от шоссе Энтузиастов и Северо-Восточной хорды, между станциями метро «Шоссе Энтузиастов», «Авиамоторная» и станцией Андроновка Московского центрального кольца. Сейчас на ней разместились склады, офисы и автосервис.

«По проекту комплексного развития на территории возведут общественно-деловые и спортивные пространства, а также коммунальный объект, - отметил заммэра. - Там смогут работать не менее семи тысяч человек».

По его словам, инвестиции в реорганизацию участка составят 26,5 миллиарда рублей.

«Ежегодный бюджетный эффект для города – в 2,6 миллиарда рублей», - уточнил Ефимов.

Некоторыми деталями проекта поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Известно, что застройка займёт около 290 тысяч квадратных метров. Сюда входят, к примеру, гостиница площадью 10 тысяч квадратных метров и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном площадью не менее четырех тысяч квадратных метров. Здесь также построят коммунальный объект и помещения для службы охраны порядка.

«Кроме того, на участке появится медиакластер, где будут создавать полнометражные кинофильмы, телесериалы, музыкальные клипы, телепрограммы, рекламные ролики и разместятся печатные издания», – добавил Гаман.

В пешей доступности от будущего квартала возведут магазины, точки общепита и отделения банков, а также парковки.

Напомним, программа КРТ дополнительно даст городу около 550 тысяч рабочих мест. В проекты будет инвестировано семь триллионов рублей. Столичный бюджет пополнится на сумму около трех триллионов рублей. Например, инвесторы проведут КРТ участков бывших столичных промзон «Октябрьское Поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское Шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная».

Город также выбрал операторов для реорганизации 15 участков - бывших промзон «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское Шоссе», «Северянин», «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция», «Свиблово», «Кунцево», производственной зоны «Алабушево» и неэффективно используемых территорий в районах Хорошево-Мневники, Южнопортовый и Москворечье-Сабурово.