В московском парке «Долина реки Химки» появились новые зоны отдыха Фото: Городское хозяйство Москвы

Новые зоны отдыха и пешеходные маршруты появились в московском парке «Долина реки Химки». О таком преображении парковой зоны на севере столицы рассказали в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства.

Работы проводились в рамках комплексного благоустройства одной из ключевых вылетных магистралей - Волоколамского шоссе. Главной задачей при этом было создать комфортное пространство, не особо затрагивая природу вокруг.

Также улучшить облик парка и обеспечить безопасность коммуникаций позволило решение убрать все воздушные кабельные линии под землю. Для жителей сохранили привычные пешие маршруты, обновив покрытие дорожек. Для более безопасных прогулок на спусках и подъемах отремонтировали подпорные стенки и сделали удобные лестницы. Для отдыха организовали несколько зон с удобными навесами-перголами.

Ранее KP.RU писал о том, что мэр Сергей Собянин озвучил планы по благоустройству Москвы на 2023 год. За этот год планируют привести в порядок более 74 парков и скверов.