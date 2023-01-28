В Москве врачи за сутки выявили 2117 новых случаев заражения COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 28 января 2023 года, в Москве врачи выявили 2117 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Такую статистику предоставляет портал стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 115 пациентам с осложнениями заболевания, а скончались за сутки 11 человек. Полностью оправиться от последствий заболевания и закрыть больничные удалось 1763 пациентам.

Москва, как и прежде, занимает верхнюю строчку в списке по количеству заболеваний коронавирусной инфекцией за сутки по всей стране. Следом неизменно располагается Санкт-Петербург, а на третьей строчке - Московская область.

Ранее KP.RU писал, что в Москве наблюдается спад заболеваемости гриппом и ОРВИ. При этом людям рекомендуют не забывать о вакцинации, которая позволит избежать болезни или перенести ее как можно легче. Эпидемиологическая ситуация в столице остается сложной.