Московский диетолог Макиша назвала повышенную тревожность причиной фобий в еде

Московский диетолог объяснила, откуда появляются фобии в еде Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала Москве 24, откуда у людей появляются фобии в еде. Часто они возникают из-за повышенного уровня тревожности и противоречивой информации о продуктах, пояснила специалист.

Невроз, который проистекает из повышенного уровня тревожности, может привести к различным фобиям, в том числе и продуктовым. Человек начинает бояться, что от определенной еды он отравится или заболеет.

Фобии, связанные с едой, подпитывают СМИ. Появляются сообщения, что в определенных продуктах может содержаться некое опасное вещество. Например, недавно рассказывали о красном мясе, которое якобы вызывает онкологические заболевания. Однако на самом деле в исследовании речь шла о полуфабрикатах — сосисках и колбасах. Если съедать их более 500 грамм в неделю, тогда риск заболеть раком действительно повышается. Само же мясо не просто безопасно, оно еще и необходимо, а отказ от него может привести к анемии.

Часто люди боятся есть рыбу. Основа этого страха часто кроется в том, что в детстве их запугали костями, которыми можно подавиться. Во взрослом возрасте люди могли услышать «страшилку» про тяжелые металлы, типа ртути, в составе рыбы. Марина Макиша не опровергла этот факт. В некоторой рыбе, особенно старой и выловленной в азиатских морях, действительно могут быть опасные микроэлементы. Но в другой, например, в Северном океане, их нет — экология там в разы лучше. Отказ от рыбы также вреден, так как организм недополучает омегу-3, которая содержится в основном только в морской рыбе.

Боязнь грибов также связана со страхом отравиться из-за различных токсичных веществ в них. И это тоже может быть правдой, но только если они растут в загрязненных регионах или вдоль дороги. При этом от грибов можно отказаться без особой потери для здоровья, отметила врач.

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