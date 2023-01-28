Трихолог Баранова рассказала, что делать с электризующимися от шапки волосами

Трихолог рассказала о способах борьбы с электризацией волос от шерстяных шапок Фото: Shutterstock

Из-за сухого воздуха в помещениях зимой и контакта с шерстяными вещами в волосах образуется статическое электричество. О том, как минимизировать подобные последствия, рассказали на портале «Подмосковье сегодня» со слов трихолога Елены Барановой.

Главной причиной электризации специалист назвала состояние самих волос. Увлажненные волосы гораздо меньше этому подвержены, поэтому стоит выбирать мягкие шампуни и не забывать про кондиционер и маски.

Еще важно аккуратно сушить волосы, а лучше всего это делать естественным путем с помощью полотенца из микрофибры. А расчески стоит выбирать деревянные, они помогут избавиться от статического электричества.

Также существуют специальные антистатики для волос, которые вполне эффективны, но главное не наносить подобные средства для одежды на волосы. Еще могут помочь листы для сушки белья, если пригладить ими волосы. Масла в них помогут укротить электричество.

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